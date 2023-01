Alcoholslot in de wagen werkt effectief om bestuurders op het rechte pad te houden, blijkt uit nieuwe studie

Kan het slot niet in elke auto standaard gebouwd worden? Brewaeys is voorstander. "We hebben allerlei snufjes in onze auto's die we niet gebruiken. Een alcoholslot standaard installeren zou een enorme besparing betekenen in preventie, campagnes en berechting." Voor minister van Mobiliteit Georges Gilkinet is het daarvoor nog te vroeg. "Niet iedereen heeft een alcoholprobleem en het kost ook geld", zegt hij in het Journaal. Van Dyck stelt dan weer enkel een verplichting voor bedrijfswagens voor.