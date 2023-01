Proces over aanslagen in Brussel vandaag in het teken van de taxi: hoe een alerte chauffeur de speurders meteen naar de flat van de terroristen leidde

Volgens de man spraken de mannen tegen hem tijdens de rit over het feit dat Amerikanen geweld brengen in de wereld. Ze wezen de taxichauffeur erop dat hij zwart is, "en weet je wat ze doen met zwarten in de VS? Schieten."

De drie spraken tijdens de taxirit nooit over hun reisbestemming en enkel in het Frans, en volgens de man namen enkel twee mannen het woord, zij die later geïdentificeerd werden als Mohamed Abrini en Ibrahim El Bakraoui.

De man die achteraf Najim Laachraoui bleek te zijn, leek volgens de taxichauffeur aan iets helemaal anders te denken. Tijdens de reconstructie op 19 mei 2016 gaf de taxichauffeur ook aan dat de drie zeiden dat ze studenten waren.