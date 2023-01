100-tal dieren geadopteerd op 1 dag tijd in Natuurhulpcentrum Oudsbergen

De vele en soms exotische dierensoorten zijn op verschillende manieren in Oudsbergen terecht gekomen. "Zo was er onlangs een grote inbeslagname van grasparkieten of zijn er schapen en geiten gedumpt of ontsnapt zonder dat de eigenaar zich meldt. Dan gaan we op zoek naar een nieuwe eigenaar."



Op dit moment verblijven er nog enkele tientallen dieren in het Natuurhulpcentrum die je kan adopteren. Zo zitten 32 duiven nog te wachten op een nieuwe thuis. Daarnaast zitten er ook nog enkele tamme eenden, hanen, die baardagamen (een Australische hagedissensoort) en 2 boa imperators.