Staatssecretaris De Moor over verslechterde toestand in kraakpand: "Beu om te horen dat ik het niet zou willen oplossen"

Het moge duidelijk zijn. Een eind aan de mensonterende toestanden in het kraakpand in Brussel is nog niet voor morgen. "Als ik vandaag iedereen in de Paleizenstraat zou onderbrengen in het netwerk van Fedasil, heb ik geen plaats meer voor minderjarigen. Dat is een heel moeilijke afweging."

Meer soelaas verwacht Nicole de Moor van een structurele hervorming van het asielbeleid. Daarvoor heeft ze een eerste pakket maatregelen klaar. "Ik wil méér zijn dan een crisismanager", zegt ze nog.