Vader die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme nu ook verdacht van moordpoging op ex-vrouw: hij knoeide mogelijk met elektriciteitskabels

In november bracht een vader zijn twee dochtertjes om het leven in Waardamme, een deelgemeente van Oostkamp. Nu zijn er nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek: hij wordt nu ook verdacht van moordpoging op zijn ex-vrouw. Volgens Het Laatste Nieuws zou hij de elektriciteitskabels hebben gemanipuleerd, waardoor de vrouw had kunnen geëlektrocuteerd worden als ze het licht had aangestoken.