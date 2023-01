Alle vluchten in Verenigde Staten zeker 3 uur stilgelegd door computerstoring bij informatiesysteem voor piloten

In een verklaring zei het FAA dat een aantal functies weer begonnen te werken. Wanneer het zogenaamde Notice to Air Mission Systems (NOTAMs) volledig opnieuw opgestart kan worden, is niet duidelijk.



Het systeem geeft dringende informatie, die essentieel is voor de luchtvaart. Het gaat dan om de weersvoorspellingen voor luchthavens, actieve taxibanen of sluitingen van het luchtruim vanwege een ruimtelancering of een presidentiële vlucht. In alle stadia van hun opleiding worden piloten erin getraind te vertrouwen op de NOTAMs-gegevens. Het FAA zei dat het updates geeft voor een stand van zaken.