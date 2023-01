BEKIJK - Voormalig havendirecteur na vier maanden voor de klas: "Nu al mijn excuses aan alle leerkrachten, mijn perceptie was fout"

Zoals Sandra De Canck, die er haar eerste trimester heeft op zitten. Na de kerstvakantie is ze opnieuw met volle energie gestart. En dat is nodig, want begin oktober - dus na nog maar enkele weken les - werd haar hele uurrooster omgegooid. Naast de lessen aan de leerlingen in het Koninklijk Atheneum Antwerpen is ze nu ook medeverantwoordelijk voor de stages en de stagebegeleiding van de zevendejaars in het beroeps- en technisch onderwijs.



Is de job van leraar wat ze ervan had verwacht of is het toch helemaal anders dan eerst gedacht? Hoe was het om de eerste keer examens op te stellen en rapporten uit te schrijven? Kreeg ze als nieuwkomer in het onderwijs voldoende ondersteuning? En heeft ze tips om enthousiaste startende leraren ook in het onderwijs te houden?

BEKIJK hier de tweede aflevering in onze reeks: