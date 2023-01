Familie van vermoorde Ann-Laure bezoekt de plaats waar ze stierf in New York: "Als ik kon wisselen met mijn dochter, zou ik dat meteen doen" 

Wie is Sayfullo Saupov?

Sayfullo Saipov was 29 jaar, getrouwd, en vader van drie kinderen op het ogenblik van zijn daad. Zeven jaar voor de aanslag immigreerde Saipov vanuit Oezbekistan naar de VS. Hij had de loterij gewonnen voor een green card. Saipov was een boekhouder in Oezbekistan toen hij als 22-jarige naar de VS uitweek.

Ruim vijf jaar later staat Sayfullo Saipov terecht voor de rechtbank in New York. Het proces moest eigenlijk al beginnen in 2019, maar werd door corona keer op keer uitgesteld. Hij wordt beschuldigd van achtvoudige moord, en twaalf pogingen tot moord. Hij wordt ook aangeklaagd voor terrorisme en het vernielen van een voertuig. Maar liefst vier openbaar aanklagers zijn op de zaak gezet.