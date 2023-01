Tientallen mensen herdenken verongelukte motorrijder in Niel met pakkend eerbetoon

“Dit zijn tragische momenten en dat zijn momenten waarvan je hoopt dat ze nooit in je gemeente plaatsvinden. Het was al 25 jaar geleden dat we nog een dodelijk ongeluk hadden gehad op onze wegen, dus ik hoop dat we minstens voor zo lang nu gevrijwaard blijven, want dit is te tragisch”, zegt De Vries. “Ik kende hem niet persoonlijk, maar hij was actief in het milieu van motorrijders en als je ziet hoeveel mensen hier naartoe zijn gekomen, blijkt het toch iemand te zijn die de Nielenaren beroerd heeft.” De vrienden en familie van Steven wensten niet te reageren.