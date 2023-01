Winkelgebied in Gent populair: elke maand gemiddeld 650.000 bezoekers, meer interesse uit buitenland

Gent lijkt opnieuw heel wat shoppers naar het winkelgebied te kunnen lokken. Dat blijkt uit druktecijfers die telecomoperator Proximus het afgelopen jaar heeft verzameld. Gemiddeld komen er per maand meer dan 650.000 bezoekers langs. Het is onduidelijk of ze ook allemaal iets kopen, maar het is een goede indicatie van de drukte in het gebied. De druktepiek ligt telkens rond 16u00. Dan zijn er het meeste tegelijk in het winkelgebied.