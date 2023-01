5 miljoen euro subsidie van Toerisme Vlaanderen voor Be-NATURE op de voormalige mijnsite van Beringen

Bij be-MINE zijn ze blij dat de financiering nu rond is. Naast de Vlaamse overheid investeren ook de stad Beringen, LSM en be-MINE zelf in het project, dat wordt begroot op 12,5 miljoen euro. Eens de omgevingsvergunning is goedgekeurd, kan er effectief gestart worden, zegt directeur Karolien Sas.

"Met het vrijmaken van de middelen zetten we vandaag de eerste stappen om vanaf 2024 toeristen uit binnen- en buitenland onder te dompelen in het mijnverleden van Limburg", voegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) toe. "Maar wat ook fijn is aan dit project is dat het naast die toeristische ontsluiting ook inzet op ontharding, waterbuffering en het terugbrengen van streekeigen vegetatie die groeit op de schrale mijngronden."