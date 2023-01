65-jarige vrouw uit Bonheiden geïnterneerd na belagen van buurvrouw die hindoerituelen uitoefende

Het conflict ontstond in 2018, omdat de buurvrouw van de beklaagde in Bonheiden hindoerituelen in haar tuin uitvoerde, met bloemen, rijstkorrels en wierook. Dat was tegen de zin van de vrouw, die daarop haar buurvrouw begon te pesten. Ze schold haar onder meer de huid vol en wierp verschillende voorwerpen in haar tuin, waaronder stukken fruit, uitwerpselen van honden, potten, bakstenen en een boodschappenwagentje. Toen de buurvrouw een kunsthaag liet plaatsen, werden de aannemers zodanig lastig gevallen dat ze hun activiteiten moesten staken. De vrouw maakte later gaten in de kunsthaag met stokken en speren.