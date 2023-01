Aantal patiënten op spoedgevallendienst AZ Sint-Maria in Halle stijgt sterk na sluiting Waalse spoeddienst

Op de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Maria in Halle is het ook na de COVID-pandemie bijzonder druk gebleven. Zo steeg het aantal bezoekers de voorbije 5 jaar van 27.926 (2017) tot 35.716 (2022), een stijging is dat met bijna 28%. “We hebben de afgelopen 5 jaar inderdaad een forse stijging gezien van het aantal patiënten”, zegt dokter Nick Vermeersch, Diensthoofd van de spoedgevallendienst. “Ik denk dat dat vooral te wijten is aan de sluiting van de spoedgevallendienst in het ziekenhuis van Tubeke. Die is sinds enkele jaren gesloten waardoor we een grotere aanvoer van patiënten hebben uit Wallonië, van over de taalgrens.”