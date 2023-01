Allereerste circulair dak geplaatst in Kampenhout: “Dak kan hergebruikt worden”

Op de site van Retail Estates in Kampenhout is een circulair dak geplaatst. Dat gebeurde door Tectum Group, een bedrijf uit Genk dat platte daken maakt en een patent heeft op het nieuwe dak. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kwam het nieuwe dak bekijken.

“Bij renovatie van daken kwamen we vaak afval tegen dat enkel nog naar de verbrandingsoven kon gaan. Daaruit kan men energie halen, maar dan blijf je in de lineaire energie”, zegt Filip Biesmans van Tectum Group. “Wij willen met de nieuwe daken naar een circulaire economie. Als we de daken later gaan afbreken willen we die recycleren ofwel integraal hergebruiken. Met dit dak zullen we dat later kunnen doen.”