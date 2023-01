School van verongelukte stagiair uit Genk organiseert opvang voor leerlingen en leerkrachten: "Hoe bitter kan noodlot toeslaan" 

Het was gisteren de eerste dag van de kijkstage van de 17-jarige leerling, op een bouwwerf in Maaseik. Maar tijdens het plaatsen van welfsels ging het mis. De jongen viel en kreeg welfsels op zich. "Hoe bitter kan het noodlot toeslaan", zegt directeur Christel Schepers van het Atlas College in Genk. "De jongen zat in een voortraject duaal leren in de bouw. Hij wilde zijn toekomst in de bouw vinden, dus het nieuws over zijn plotse dood is heel hard binnengekomen op school. Hij was nog maar 17 jaar."