Bijna 65.000 bezoekers voor musea in Hasselt, ook eindejaarsevenementen in Genk drukbezocht

Het Modemuseum vond heel wat aantrek bij jongeren. 26 procent van de bezoekers was jonger dan 26 jaar. Via enkele speciale randactiviteiten, zoals de workshop naaktmodel tekenen en een rondleiding voor naturisten, trok het museum nieuwe doelgroepen aan. Ook het Stadsmus haalde in 2022 14.000 bezoekers met hun expo's en activiteiten over Hasselt en het erfgoed in de stad.