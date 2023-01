Bloed geven tussen de tentoonstellingen in kunstencentrum Z33 in Hasselt

"Voor Limburg is dit toch wel een van de meest bijzondere locaties waar we met de mobiele collecte al hebben gestaan", zegt Ann Jaeken van Rode Kruis Vlaanderen. "We kennen de studentencollectes en bedrijfscollectes, maar in een museum heb ik dit nog niet meegemaakt." Ook praktisch geeft dat wat uitdagingen: "Je kan moeilijk met al het materiaal doorheen heel het museum. Dus we hebben toch even moeten nadenken hoe we alles binnen zouden krijgen. Maar de mensen van Z33 hebben ons daar heel goed mee geholpen."

Momenteel zijn de bloedvoorraden stabiel, maar Rode Kruis Vlaanderen laat weten dat donaties van negatieve bloedgroepen zeker welkom zijn.