De tien kanshebbers voor de Boon-boekenprijzen zijn bekend: meer Vlamingen op de shortlist dan vorig jaar

Schrijfster Niña Weijers heeft van kindsbeen af een grote drang naar autonomie. "Zelf doen" is de titel van haar Boon-genomineerde boek. Haar grote voorbeeld is Madonna; in plaats van literatuur te bestuderen ging ze zelf schrijven en ze is moeder geworden van een zoon met collega-schrijver Arnon Grunberg. Weijers was op 6 maart uitgebreid te gast bij Friedl' Lesage in "Touché" op Radio 1.