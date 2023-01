Britse regering boort Griekse hoop de grond in: "Elgin Marbles horen in Verenigd Koninkrijk"

Griekenland probeert al bijna 40 jaar om de zogenoemde "Elgin Marbles" terug te krijgen. De marmeren sculpturen sierden ruim 2.000 jaar lang het Parthenon, de grote tempel van de Akropolis in Athene.

Tot ze in het begin van de 19e eeuw naar Londen werden meegenomen door lord Elgin, een Britse diplomaat bij het Ottomaanse Rijk. Elgin zei dat hij daarvoor de toestemming had gekregen van de Ottomaanse heersers, die toen Griekenland bezetten. Hij nam in totaal ongeveer een derde van de sculpturen mee.

Griekenland heeft de zaak altijd gezien als een geval van roofkunst. Ook sommige Britten delen die mening. Er waren tijdgenoten van lord Elgin die hem beschuldigden van vandalisme of plundering. Een van hen was niemand minder dan de dichter lord Byron.

Toen lord Elgin in Londen geldzorgen kreeg, verkocht hij de marmeren sculpturen aan de Britse staat, die ze tentoonstelde in het British Museum, waar ze nu nog altijd te bewonderen zijn. Sinds in 2009 het nieuwe Akropolismuseum in Athene de deuren opende, ijvert Griekenland meer dan ooit voor de teruggave van de "Elgin Marbles".

Een regeringswoordvoerder drukte zich intussen dan weer een stuk voorzichtiger uit. "We zijn nog ver van aankondigingen of een definitieve deal", nuanceerde hij.