Gentse studenten met examenstress kunnen vanmiddag terecht in Museum Dr. Guislain voor gratis therapiesessie

De gratis sessie zal wellicht geen wonderen verrichten, maar dient eerder als voorproefje van de werking van Broeinest, benadrukt de orthopedagoge. "We gaan zeker niet pretenderen dat 1 sessie genoeg is om van je twijfels en angsten af te raken. We willen de studenten vooral een sneak peek geven van onze groepssessies, we willen ze laten zien dat het rust en richting brengt. Dan kunnen ze zelf kiezen of ze nog eens naar een sessie komen", licht ze toe.