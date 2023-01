Bronzen beeld van schaapherder moet verhuizen voor rioleringswerken in Sinaai

Het bronzen beeld 'De Schaapherder' van kunstenaar Frans Heirbaut staat al 33 jaar op het pleintje van de wijk Zwaanaarde in Sinaai bij Sint-Niklaas. Het beeld herinnert aan de vele schaapherders die er ooit in Sinaai waren. Eén van hen was Jan Smekens die naast beeldhouwer Frans Heirbaut woonde. Tientallen jaren hoedde hij zijn kudde schapen op de plek waar nu zijn standbeeld staat.

Maar het beeld krijgt tijdelijk een andere plek, omdat er in de buurt riolerings- en wegenwerken moeten gebeuren. Daarom is het bronzen beeld met een kraan van zijn sokkel gehaald, en overgebracht naar het dorpsplein De Dries in het centrum van de gemeente. Het gaat om grote riolerings- en wegenwerken, die zeker een jaar zullen duren. Maar zodra de werken klaar zijn, keert de bronzen schaapherder terug naar zijn vertrouwde plekje.