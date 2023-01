Brugs toerisme knoopt alweer aan met de topjaren: 7,3 miljoen bezoekers in 2022

Uit de data blijkt dat 3 miljoen van alle bezoekers uit het buitenland kwamen, en dan in hoofdzaak uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en Engeland. Daarvan waren het de Engelsen die de meeste overnachtingen boekten: 247.000 op een totaal van ruim 1,6 miljoen. "De extra promotie die we gevoerd hebben in het Verenigd Koninkrijk, werpt duidelijk zijn vruchten af", zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit).

Toch wil Hoste niet gezegd hebben dat het toerisme nu al helemaal hersteld is van corona. “De economische situatie, de oorlog in Oekraïne, … Het zijn allemaal factoren die een impact hebben op het toerisme en die niet te voorspellen zijn: voorzichtigheid is op zijn plaats. We kunnen maar hopen dat de trend van 2022 zich in 2023 doorzet.”