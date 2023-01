Brusselse musea herstellen van coronacrisis met ruim 4 miljoen bezoekers vorig jaar

Ook de vooruitzichten voor 2023 ogen veelbelovend, al blijven de uitdagingen groot. Denk maar aan de inflatie en de gestegen loonkosten of de hogere energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Brussels Museums verwacht naar eigen zeggen veel van het komende jaar, met allereerst een nieuw seizoen vol avondlijke museumbezoeken via de Nocturnes. Tussen 13 april en 18 mei zetten de musea elke donderdagavond hun deuren open. Ook is er een nieuwe editie gepland van Museum Night Fever, de Brusselse museumnacht, in oktober.