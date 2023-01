Burgemeester van Wielsbeke voelt zich verraden door schepenen die overstappen naar nieuwe partij

In Wielsbeke is een nieuwe partij opgericht: TEAM8710. Drie van de vier schepenen van de partij CD&V, die aan de macht is in Wielsbeke, stappen over naar de nieuwe partij. Burgemeester Jan Stevens (CD&V) valt uit de lucht en voelt zich verraden. Hij werd niet betrokken en hoorde pas dinsdagavond dat er een nieuwe partij is. "Het vertrouwen in mijn drie schepenen is compleet weg."