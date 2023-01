Burgemeester van Londen: "Geef toe dat de Brexit is mislukt"

Vanavond houdt burgemeester Sadiq Khan zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak in Mansion House, de prestigieuze residentie van de Lord Mayor van Londen (niet te verwarren met de 'mayor'). Na 2 jaar van ontkenning is het tijd om toe te geven dat de Brexit mislukt is, zegt Khan, in een oproep aan de premier in Downing Street.