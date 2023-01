School voor buitengewoon onderwijs in Herk-De-Stad zet buschauffeurs en begeleiders in de bloemetjes

"Ik heb een lange route van 47 kilometer, we vertrekken om 6.30 uur en we komen om 8.30 uur aan op school. Ik haal ongeveer 32 kinderen op", vertelt buschauffeur Petra Deflem, die al 9 jaar met kinderen rondrijdt. "Heel tof dat ze ons in de bloemetjes zetten, maar ik voel me ervoor geroepen, ik heb een hele goede band met de kinderen."