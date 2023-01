Capaciteit carpoolparking aan E40 Landen wordt verdubbeld, ook laadpunten voor elektrische wagens

Op dit moment telt de carpoolparking 44 plaatsen. Die capaciteit wordt uitgebreid naar 88. En dat is nodig, klinkt het bij de burgemeester, want steeds meer mensen doen aan autodelen. "De laatste jaren merkten we dat de carpoolparking te klein werd", zegt Gino Debroux (L'anders). "Er is ook meer vraag naar oplaadpunten voor elektrische wagens. Daarom komen er vier laadpunten, zodat in totaal acht auto's kunnen opladen."