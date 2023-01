Op 4 januari werden twee woningen in Brasschaat, in de provincie Antwerpen, getroffen door kogels. Volgens de politie waren de kogels afkomstig uit een jachtwapen. In de berichtgeving op radio, televisie en online werd gezegd dat de kogels afkomstig waren van jagers. Maar over dat laatste is er geen zekerheid. Justitie heeft de kogels meegenomen en er loopt een onderzoek.