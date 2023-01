De vijf boeken van de week: een ode aan Remco Evenepoel, een zelfhulpboek en een literaire thriller die zich afspeelt op Linkeroever 

Joseph Roth is geboren in 1894 in Brody, een dorp dat nu in het westen van Oekraïne ligt, maar toen deel uitmaakte van Oostenrijk-Hongarije, aan de grens met het Russische Rijk. Dat is een plek waarop in Wenen werd neergekeken. In die uithoek was er veel armoede en analfabetisme en heel veel Joden. Roth is ook joods en wat heel bepalend is geweest is dat hij is opgegroeid met een alleenstaande moeder. Hij heeft zijn vader nooit gekend. De man is nog tijdens de zwangerschap krankzinnig geworden, in de psychiatrie beland en op jonge leeftijd gestorven. Roth heeft altijd geworsteld met die afkomst. Toen hij in Wenen ging studeren, vlak voor de Eerste Wereldoorlog, wilde hij die sporen uitwissen.



"Hij begint zijn afkomst te verbloemen: nu eens is zijn vader een Poolse graaf, dan weer is zijn moeder een Russische. Hij hangt de gekste verhalen op, begint ook met een Weens accent te spreken en hij kleedt zich als een dandy. Hij wil een kosmopoliet uit Wenen worden", vertelt Karen Billiet in haar recensie op Klara.