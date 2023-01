Dendermonde organiseert geen herdenking meer voor Fabeltjesland op 23 januari

Door de coronacrisis kon die herdenking in besloten kring 2 jaar op rij niet doorgaan. "Daarna hebben we toch eens even gepolst of er nog nood aan is aan zo'n bijeenkomst. En de meeste mensen hebben gezegd dat het voor hen niet meer hoeft. Ze zullen de dag nooit vergeten, maar een bijzondere samenkomst is voor hen niet meer nodig", weet Buyse. "We willen uiteraard geen geforceerde bijeenkomst organiseren. Vandaar onze beslissing."