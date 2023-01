Dertigtal studenten houdt blokmarathon van 24 uur in Brugs jeugdhuis

Vanmorgen om 8 uur zijn een dertigtal studenten in Brugge begonnen aan een blokmarathon. Die duurt tot 8 uur vrijdagochtend. Het initiatief komt van Brugge Studentenstad. "Heel wat studenten vinden het leuk en motiverend om samen te kunnen blokken", zegt jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit), "en we kregen de vraag of dat ook niet 's avonds kon. Organisatorisch is dat niet zo vanzelfsprekend, de bibliotheek openhouden 's nachts is bijvoorbeeld geen optie. Maar in afwachting van een eventuele locatie met ruimere openingsuren zijn we dus op het idee gekomen voor deze marathon."