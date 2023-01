Drie jaar cel voor twintiger die opnieuw betrapt werd op kinderporno

Het IP-adres van de beklaagde werd in augustus 2020 al opgemerkt als één waarvan er kinderpornografische beelden waren verspreid in oktober 2019. In maart 2021 bezocht de politie hem op zijn werk. Op de gsm en laptop die in beslag genomen werden daarna, werden in totaal 491 foto's en 404 video's aangetroffen. In de geschiedenis van zijn browser werden ook gesprekken over kinderporno en het uitwisselen ervan aangetroffen.

Tijdens zijn verhoor gaf de man aan in de loop van 2019 hervallen te zijn wanneer de drang naar de kinderporno groter werd dan de drang naar de geboden hulp. Bij het centrum waar ze hem hielpen had hij ook gelogen over zijn herval. Hij gaf toe ook beelden verspreid en aangekocht te hebben, maar zou zelf nooit beelden verkocht hebben.

De rechtbank legde de man opnieuw een straf met uitstel onder voorwaarden op. Hij bleek zich ondertussen wel therapeutisch te laten begeleiden en neemt medicatie, hij toonde ook motivatie om dat voort te zetten. Hij werd ook voor de komende vijf jaar uit alle burgerrechten ontzet. Dat wil zeggen dat hij voor een periode van vijf jaar onder andere geen openbaar ambt mag uitoefenen en dat hij niet verkozen mag worden. Hij mag ook niet professioneel in aanraking komen met kinderen.