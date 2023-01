Drugsmilieu ronselt ook al studenten zegt werkgeversorganisatie in de Antwerpse haven Alfaport

"Er wordt altijd maar perfider tewerkgegaan. Ze zoeken specifieke profielen om binnen te geraken in bedrijven", zegt Stephan Vanfraechem, algemeen directeur van Alfaport. "Ze beginnen nu blijkbaar ook al te recruteren aan de basis, op het moment dat jongeren een studiekeuze maken. Dat is heel betreurenswaardig, maar het is in lijn met wat we zien. Het is een verraderlijke vorm van human resources aan het worden. Men is heel gericht aan het zoeken." Daarom lopen er ook al lang sensibiliseringscampagnes, om mensen die in de haven werken te waarschuwen en te wapenen.