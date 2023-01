Drukte bij Herentalse handelaar in oude metalen door gestegen prijs van koper

De laatste weken krijgt handelaar in oude metalen Harzé in Herentals meer mensen over de vloer die hun voorraadje oud koper komen verkopen. Dat komt omdat de wereldprijs van het koper opnieuw gestegen is. En dus krijg je ook hier meer geld als je je oud koper verkoopt. Particulieren bieden vooral koperen buizen of kranen aan, kabels, luchters of koperen ornamentjes.