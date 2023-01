Code geel afgekondigd voor kletsnatte dag met rukwinden, vanaf volgende week kouder en kans op smeltende sneeuw

Door een golvende regenzone wordt het vandaag een grijze en kletsnatte dag. Het KMI waarschuwt dat er behoorlijk wat neerslag kan vallen en kondigt code geel af. "Dat betekent dat er lokaal overlast of schade kan zijn, maar we verwachten geen overstromingen", zegt weerman Bram Verbruggen. Het noodnummer 1722 is geactiveerd.



De wind uit het zuidwesten waait vrij krachtig tot krachtig met rukwinden van 70 tot 90 km/uur. "Vanochtend verwachten we de felste wind", zegt Verbruggen. "In de loop van de dag zal de windsterkte afnemen."