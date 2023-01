Steeds meer bedrijven kiezen voor elektrische wagens: is onze infrastructuur daarop voorzien?

In 2022 kwamen er in Brussel en Wallonië telkens 800 nieuwe laadpunten bij. Vandaag telt Wallonië zo'n 3.300 laadpunten, dat is slechts iets meer dan Brussel (ongeveer 2.800) en een heel stuk minder dan Vlaanderen (ongeveer 17.000).

"Het aantal laadpunten in België is vandaag ongelijk verdeeld", zegt EV Belgium. "Het grote aantal dat vandaag al geplaatst is, staat vooral in Vlaanderen en in Brussel. Wallonië moet dringend werk maken van een doordacht en toekomstgericht beleid voor zowel snelle als trage laadpunten in hun steden, gemeenten en ook langs de grote verkeersassen en autosnelwegen”.