Lisa Marie Presley (54) opgenomen in ziekenhuis na hartstilstand

Lisa Marie werd in 1968 geboren in Memphis als enige kind van Elivs, The king of rock-'n-roll. Toen ze bijna 4 jaar oud was, gingen haar ouders uiteen. In 1977 is haar vader overleden. Ze erfde behalve de rechten op zijn muziek en films ook het bekende domein Graceland, dat uitgroeide in een combinatie van een pretpark en bedevaartsoord voor Elvisfans.

Zelf bouwde ze ook een zang- en acteercarrière uit, maar ze heeft nooit het niveau van haar vader behaald. Ze is vier keer getrouwd geweest: onder meer met zanger Michael Jackson - the king of pop - en met acteur Nicolas Cage. Ze heeft ook vier kinderen.

FOTO - Priscila, Lisa Marie en Elvis Presley in 1970: