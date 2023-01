Opnieuw praktijktesten van Gent op arbeidsmarkt, maar VOKA noemt mogelijke juridische vervolging  "contraproductief"

Maar werkgeversorganisatie VOKA is er niet over te spreken dat Gent bedrijven juridisch gaat vervolgen als ze werknemers blijven discrimineren bij sollicitaties. "Die praktijktesten werken contraproductief", zegt Jan Geers van VOKA. "En zeker zoals Gent die uitvoert en erover communiceert. Het wekt bij kansengroepen net de indruk dat werken toch onhaalbaar is, dat ze toch gediscrimineerd zullen worden. Dergelijke boodschappen helpen dus niet. En wat die juridische stappen betreft: het is niet de taak van de stad om dat te doen. Er bestaan procedures om een klacht in te dienen over discriminatie, en ook procedures om te vervolgen als de discriminatie bewezen is. Dat is geen taak van de stad."