Febe Maenhout uit Nieuwpoort schrijft op haar 14de een boek in het Engels: "2 jaar geleden begon ik Engelse boeken te lezen"

"How I love to hate you." Dat is de titel van het boek dat Febe helemaal zelf heeft geschreven. Als veertienjarige een scenario in het Engels bedenken en uitschrijven, niet veel jongeren zullen het haar nadoen. Waarover gaat het boek? "After the murder of her uncle, princess Nesta Morozov of Arcane wants nothing but revenge. Het verhaal speelt zich af in een fictieve wereld, in de cultuur van de Middeleeuwen", vertelt Febe. "Het hoofdpersonage is een prinses. Zij streeft naar wraak na de moord op haar oom. Het verhaal bevat liefde, haat, familieverhalen enzovoort. Het is redelijk heftig."

"Ik lees heel vaak", zegt Febe. "Maar hoeveel je ook leest, je vindt nooit een boek met alle scenario's en scènes die je zelf zou willen. Daarom besloot ik om zelf alles neer te schrijven in een verhaal." Of er al aan een vervolg wordt gedacht? "Het boek eindigt met een cliffhanger, een open einde. Ik heb al een idee voor een tweede boek. Maar ik moet opletten wat ik antwoord. Als mijn papa dat hoort, zal hij niet zo content zijn. Ik moet ook door mijn schoolwerk raken. Een tweede boek kan nog even duren."

Het boek "How I love to hate you" van Febe Maenhout is te koop in de Standaard Boekhandel of via de webwinkel Amazon.