Fietskoeriers uit Deinze eerste in Vlaanderen die met bredere laadbakken mogen rondrijden

"Vaak kwamen we bij klanten en stonden er gewoon enkele pakketjes klaar", gaat Ornelis door. "Maar soms zagen we dan ook een pallet staan voor dezelfde bestemming, en die moest dan met een bestelwagen getransporteerd worden. En dat vonden we jammer."

Het is wel niet de bedoeling dat de fietskoeriers nu met een zwaardere laadbak achter hun fiets gaan rondrijden. "De fietsen van onze fietskoeriers zijn allemaal elektrisch ondersteund", vertelt Ornelis. "En er is altijd een limiet. Nu kunnen we laadbakken tot 200 kilogram trekken. Dat zal met die bredere laadbakken niet anders zijn. We gaan geen palletten van 500 kilogram vervoeren. Voor ons is het belangrijkste dat we de pakketjes niet meer moeten overladen van de ene pallet naar de andere. Alles wat we gemakkelijker kunnen maken voor een fietskoerier, is mooi meegenomen."