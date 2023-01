Steenokkerzeel lanceert opvallende sensibiliseringsactie voor fietsers: "Enkel dieven dragen geen fluo"

De banners worden geplaatst op invalswegen en verschillende drukke plaatsen in Steenokkerzeel. Mombaerts beseft dat sommige slogans hard kunnen overkomen. "Het is natuurlijk ludiek bedoeld en een manier om het probleem bespreekbaar te maken. Er moet over de actie gepraat worden, dat is de bedoeling. Iedereen moet weten dat je beter fluo draagt als je je met de fiets verplaatst." Cijfers over het aantal ongevallen met fietsers in de gemeente heeft de schepen niet. "Maar het is natuurlijk de bedoeling dat we preventief ingrijpen."

Fietsverlichting is wettelijk verplicht, maar fluo hesjes dragen is dat niet. Dat moet dringend veranderen als je het aan burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) vraagt. "Ik ga de nationale partijen aanschrijven en vragen of ze een wetsvoorstel willen indienen om de fluovest verplicht te maken. In de auto moet je ze verplicht bij hebben, maar als fietser of voetganger niet. Dat slaat nergens op.”