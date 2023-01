Terwijl de wereld afzakt naar Davos, is Wereld Economisch Forum meer dan ooit onderwerp van complotdenken en andere kritiek

In juni 2020, in volle coronapandemie, wanneer we al een paar maanden met z’n allen worstelen met lockdowns en ander maatregelen, publiceert het Wereld Economisch Forum op zijn website een artikel met de klinkende titel “Now is the time for a 'great reset“ (“Het is tijd om alles eens op nul te zetten, te resetten.") Het is een korte samenvatting van een lange, maar ook vage visietekst van 280 pagina’s over de visie van het WEF op onze samenleving en onze wereldwijde economie: The Great Reset.