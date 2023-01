Inwoners van Blokweg in Herent tegen nieuwe appartementsblokken: "Plots 200% meer inwoners erbij"

De buurtbewoners van de kleine straat zijn onder andere bang voor de extra mobiliteit die de nieuwe buren met zich mee gaan brengen. "Hier staan amper 13 huizen. Nu zouden er 200% meer inwoners bijkomen. De gemeente kiest hier partij voor een privaat project en niet voor het algemeen belang. Een garage waar 49 wagens uit komen gereden? Dat is een gevaarlijke situatie", vindt Ann.

De schepen van Ruimtelijke Ordening in Herent, Philippe Scheys (CD&V), ziet geen graten in het project. "Er is geen reden om ongerust te zijn", maakt hij zich sterk. "Alle regels zijn gevolgd en alle adviezen waren gunstig. Ook de mobiliteitstoets was positief en dat is toch ook iets waar de buurtbewoners zich zorgen over maken. Dit project past in de visie van Vlaanderen en Herent: de kern versterken in het centrum van de gemeente."