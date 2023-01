Mechelen verbiedt duiven te voederen in de tuin wegens overlast, Natuurpunt: "Niet alle duiven zijn schadelijk"

Vicky Vanmarcke (Open VLD), Mechels schepen voor Dierenwelzijn, erkent dat ook. "Je mag nog altijd vogels voederen in je tuin, als het geen overlast veroorzaakt. In het verleden kregen we klachten van overlast door voederen. We konden de mensen dan wel wijzen op die gevolgen, maar we konden er niets tegen ondernemen omdat het om privéterrein ging. Daarom hebben we het politiereglement aangepast."

Stadsduiven weghouden uit je tuin, is blijkbaar ook niet zo moeilijk. "Ze zijn zelf niet geneigd om naar tuinen te komen", zegt Gerald Driessens. "Ze zitten vooral op monumenten en pleinen, op zoek naar etensresten en afval."