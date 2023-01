Hoogzwangere asielzoekster geweigerd in UZ Brussel toen ze moest bevallen: "Fout van een medewerker"

De feiten deden zich in het najaar voor, maar raakten nu pas bekend en worden ook bevestigd door de woordvoerder van het UZ Brussel Karolien De Prez: “Het klopt dat een vrouw zich heeft aangemeld die op het punt stond om te bevallen. Eén van onze collega’s heeft jammer genoeg laten weten dat ze niet welkom was. Dat had niet mogen gebeuren. We hebben ons dan ook bij de vrouw, het gezin en de begeleider verontschuldigd en er is ook nog een opvolggesprek geweest."

De vrouw beviel uiteindelijk van haar kindje in het Brugmannziekenhuis in Brussel. "We hebben er daarna ook voor gezorgd dat de vrouw verdere opvolging kreeg in een ander ziekenhuis voor haar kind.”