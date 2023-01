Huis kopen en verkopen in Antwerpen duurt veel langer door cyberaanval: "Stad kan nog steeds geen stedenbouwkundige documenten afleveren"

"Nu verlijden we de verkoopsaktes waarvoor de opzoekingen voor de hacking plaatsvonden, maar voor nieuwe overeenkomsten moeten we helaas wachten. De stad kan de nodige documenten nog steeds niet leveren", zegt de Antwerpse notaris Jelle Van Hove van de beroepsfederatie aan Radio 2 in Antwerpen.

"Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Omdat de juiste documenten ontbreken, kunnen we ook geen nieuwe openbare verkopen van vastgoed in Antwerpen organiseren via ons notarisplatform Biddit", zegt Van Hove.