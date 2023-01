Prestaties leerlingen zesde leerjaar gaan erop achteruit door lerarentekort, toont nieuwe studie

Nog een opvallende conclusie uit het onderzoek: als je een al wat ouder en ervaren leerkrachtenkorps hebt, is er nauwelijks sprake van een leerverlies. Bij een jong team met weinig ervaring zijn er wel sterkere leerdalingen vastgesteld. Het is vanzelfsprekend dat leerkrachten in de eerste jaren van hun beroep nog veel bijleren en groeien, maar Lieven Boeve ziet ook een andere verklaring: “Studenten die nu naar de universiteit gaan, kozen vroeger voor een opleiding tot onderwijzer. We krijgen hen nu nog nauwelijks voor de klas. Vandaar dat we pleiten om in een leerkrachtenteam masters en bachelors samen aan de slag te kunnen laten gaan. En de masters daarbij ook te betalen als masters.”