"Europa moet meer jacht maken op drugsgeld van criminele organisaties"

Ook het feit dat de Belgische douane investeert in extra scanners om meer drugsladingen op te sporen in de haven van Antwerpen, vindt hij een goede zaak. Hij wijst er wel op dat als er meer drugs in beslag genomen worden, er ook meer politiemensen nodig zijn om onderzoek te voeren. "Zeker de federale gerechtelijke politie van Antwerpen moet versterkt worden."

Naast inzetten op douanewerking en politiewerking is er nog een belangrijk aandachtspunt: "Criminele organisaties zijn taaie tegenstanders, omdat ze niet gebonden aan budgetten, personeel, gegevensbescherming en mensenrechten. We moeten achter hun geld kunnen aangaan, want dat is waarom zij die drugstrafiek organiseren. Nu is het moeilijk om illegale vermogensvoordelen in beslag te nemen, omdat er in andere landen andere juridische systemen zijn. Een meer uniforme Europese aanpak is daar zeker aangewezen."