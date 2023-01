Staatsveiligheid waarschuwt in jaarrapport: buitenlandse mogendheden proberen onze politiek te beïnvloeden, en vooral China is er erg bedreven in

Veel inmenging speelt zich af in de grijze zone van wat wettelijk toegelaten is. Corruptie is dat niet, maar lobbyen bijvoorbeeld wel. En daar zijn heel wat buitenlandse mogendheden, zowel grote naties als kleinere regio's, heel bedreven in. "Die proberen op Belgisch grondgebied beslissingsprocessen te beïnvloeden, of dat nu Belgische beslissingen zijn of in de Europese instellingen."