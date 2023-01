James Webb-ruimtetelescoop bevestigt voor het eerst het bestaan van een exoplaneet die lijkt op de aarde

"Webb brengt ons dichter en dichter bij een nieuw begrip van aardachtige werelden buiten ons zonnestelsel en de missie is nog maar net begonnen."

Van alle telescopen die momenteel in werking zijn, is Webb de enige die in staat is de atmosfeer van exoplaneten zo groot als de aarde te karakteriseren. Dat gebeurt door het transmissiespectrum te analyseren. Dat geeft weer welke golflengten van het licht geabsorbeerd worden door bepaalde moleculen als ozon, methaan, water of koolstofdioxide in de atmosfeer.

Het team probeerde vast te stellen wat er in de atmosfeer van de planeet aanwezig was door het transmissiespectrum te analyseren, maar voorlopig is dat nog niet gelukt. Hoewel de gegevens aantonen dat het gaat om een terrestrische planeet met de grootte van de aarde, weet het team voorlopig nog niet of de planeet een atmosfeer heeft.

"De data van de telescoop zijn prachtig", zei teamlid Erin May, eveneens van de Johns Hopkins University. "De telescoop is zo gevoelig dat hij gemakkelijk een gamma van moleculen kan vinden, maar we kunnen nog geen definitieve conclusies trekken over de atmosfeer van de planeet."